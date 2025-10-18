Carolina Marconi a Verissimo | Ho provato sensi di colpa verso il mio compagno Alessandro

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Carolina Marconi ha aperto il suo cuore come raramente aveva fatto prima. L’attrice e showgirl, reduce da un lungo percorso di guarigione dopo la lotta contro il tumore al seno, ha raccontato il suo vissuto più intimo, parlando dei sensi di colpa provati nei confronti del compagno Alessandro Tulli, l’uomo che le è rimasto accanto in ogni momento difficile. “Lui è stato una roccia – ha detto commossa – ma dentro di me provavo un dolore profondo. Mi dispiaceva vederlo soffrire per colpa mia, anche se so bene che non avevo nulla da farmi perdonare.” “Mi sentivo in colpa, ma lui non mi ha mai fatto mancare amore”. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Carolina Marconi a Verissimo: “Ho provato sensi di colpa verso il mio compagno Alessandro”

Contenuti che potrebbero interessarti

Carolina Marconi, tre aborti dopo il tumore. Lacrime in tv: "Ho chiesto al mio fidanzato di lasciarmi" - L'ex concorrente del Grande Fratello è tornata a Verissimo per raccontare gli ultimi sviluppi della sua vita privata dopo la lotta contro il cancro al seno ... Si legge su corrieredellosport.it

Carolina Marconi: «Sono rimasta incinta con la fecondazione assistita due volte, ma non sono riuscita a portarle avanti. Ho chiesto a Alessandro Tulli di lasciarmi» - «Mi sono sottoposta alla fecondazione assistita e sono rimasta incinta per ben due volte, ma ho perso ». Secondo msn.com

Il dramma di Carolina Marconi: è rimasta incinta tre volte ma ha sempre abortito - “ Ci ho provato, lo rifarei, ma è stato un calvario ” ha raccontato Carolina Marconi che oggi a Verissimo ha raccontato quello che è successo negli ultimi mesi. Lo riporta ultimenotizieflash.com