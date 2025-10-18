Carlo Cudicini | Papà e la sua leggenda Seba Rossi simile a lui I più forti? Donnarumma e

Uno è stato portiere di un Milan vincitutto. Il figlio, ex nello stesso ruolo, per un giorno ha vestito la maglia che lo rese famoso e gli valse il soprannome di Ragno Nero. “Papà è stato un gentiluomo”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Carlo Cudicini: "Papà e la sua leggenda. Seba Rossi simile a lui. I più forti? Donnarumma e..."

Approfondisci con queste news

Roberto Di Matteo & Carlo Cudicini. #ChelseaLegends - X Vai su X

Chelsea, Cudicini: 'Begovic-Courtois, bella concorrenza' - Carlo Cudicini, portiere del Chelsea dal 1999 al 2009, ha parlato ai microfoni di Sky Sports dell'acquisto di Asmir Begovic e della possibile concorrenza con Thibaut Courtois: "E' un grande innesto: è ... Segnala calciomercato.com