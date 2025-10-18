Caritas Avellino e Consorzio A5 | alleanza per affrontare le nuove povertà
Le nuove povertà sono il filo rosso del confronto, promosso dal Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5, in programma mercoledì 22 ottobre alle 10 ad Atripalda, nella Chiesa di San Nicola da Tolentino in via Roma.L’iniziativa si collega alla misura di contrasto alla povertà finanziata dal PNRR. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Dal 2014 al 2024 ha ricoperto la carica di direttore della Caritas diocesana di Avellino, mentre dal 2012 è Garante dei detenuti della provincia irpina - facebook.com Vai su Facebook
La Caritas di Avellino e il Consorzio A5 in campo contro le povertà - Le nuove povertà sono il filo rosso del confronto, promosso dal Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5, in programma Mercoledì 22 Ottobre alle 10 ad Atripalda, nella Chiesa di San Nicola da Tolenti. Come scrive corriereirpinia.it
Avellino, Caritas nella bufera: il vescovo Aiello azzera il direttorio - Monsignor Arturo Aiello, attraverso una nota stampa, prende la parola e conferma le dimissioni di don Antonio Paradiso ... Segnala ilmattino.it
Avellino, terremoto alla Caritas: il direttore si dimette - Don Antonio Paradiso lascia il ruolo apicale dell'organismo assistenziale della Diocesi di Avellino. Lo riporta ilmattino.it