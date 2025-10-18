Carinola lite con la moglie finisce in tragedia | uomo dà fuoco alla casa dove viveva con i figli

Un uomo è stato arrestato a Carinola per incendio doloso e maltrattamenti in famiglia dopo aver dato fuoco alla casa in seguito a un litigio.

