Carinola droga nascosta in una matrioska | 38enne arrestato dai Carabinieri

Arresto con sorpresa a Carinola, dove i Carabinieri della locale Stazione, con il supporto delle unità cinofile del Nucleo Carabinieri di Sarno, hanno scoperto 14 grammi di cocaina nascosti all’interno di una bambolina matrioska. A finire nei guai un 38enne già sottoposto agli arresti domiciliari per detenzione e spaccio di stupefacenti. Carinola, droga nascosta in . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Carinola, droga nascosta in una matrioska: 38enne arrestato dai Carabinieri

