Caressa loda Chivu | Intelligente ho visto una certa crescita nell’Inter ma non ho mai visto una capolista ignorata come la Roma

Inter News 24 Il noto giornalista e telecronista, Fabio Caressa, si è espresso così in vista del match tra Roma e Inter in programma per stasera. Intervenuto sulle frequenze di Radio Deejay, Fabio Caressa ha parlato così di Roma Inter. SU ROMA INTER – « Se la Roma non perde con l’Inter cresce secondo me la fiducia nella Roma. Sono d’accordo sul fatto che non abbia espresso un calcio scintillante ma così tanta indifferenza per una prima in classifica è tanto che non la vedevo. Come se non fosse niente. Il punto di interesse più alto è vedere se la squadra nerazzurra vince all’Olimpico e se la Roma riesce a non perdere contro gli uomini di Chivu ». 🔗 Leggi su Internews24.com

