Caressa critica la Serie A | Troppi slot orari Così è troppo dispersivo…

Inter News 24 Caressa senza freni: «La Serie A dovrebbe unificare gli orari, più partite alle 15!» Il pensiero e la disamina del giornalista. Fabio Caressa, noto giornalista e conduttore di Deejay Football Club, ha lanciato una riflessione sul formato orario delle partite della Serie A, mettendo in luce come l’attuale distribuzione dei match stia minando l’interesse generale, in particolare per il fenomeno del Fantacalcio. «Domenica alle 15, l’orario che potrebbe salvare il campionato». Durante la trasmissione, Caressa ha sottolineato che il Fantacalcio rappresenta una vera e propria ancora di salvezza per il campionato, soprattutto per le generazioni più giovani che lo vivono come una forma di intrattenimento quotidiana. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Caressa critica la Serie A: «Troppi slot orari. Così è troppo dispersivo…»

