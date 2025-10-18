Caressa critica la Serie A | Troppi slot orari Così è troppo dispersivo…

Internews24.com | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Caressa senza freni: «La Serie A dovrebbe unificare gli orari, più partite alle 15!» Il pensiero e la disamina del giornalista. Fabio Caressa, noto giornalista e conduttore di Deejay Football Club, ha lanciato una riflessione sul formato orario delle partite della Serie A, mettendo in luce come l’attuale distribuzione dei match stia minando l’interesse generale, in particolare per il fenomeno del Fantacalcio. «Domenica alle 15, l’orario che potrebbe salvare il campionato». Durante la trasmissione, Caressa ha sottolineato che il Fantacalcio rappresenta una vera e propria ancora di salvezza per il campionato, soprattutto per le generazioni più giovani che lo vivono come una forma di intrattenimento quotidiana. 🔗 Leggi su Internews24.com

caressa critica la serie a troppi slot orari cos236 232 troppo dispersivo8230

© Internews24.com - Caressa critica la Serie A: «Troppi slot orari. Così è troppo dispersivo…»

Argomenti simili trattati di recente

caressa critica serie troppiCaressa: "Troppi orari in Serie A. Non posso alzarmi ogni giorno e chiedermi che partite ci siano" - Partendo dalle modifiche delle squadre del Fantacalcio di Ivan Zazzaroni, Fabio Caressa, nel corso di 'Deejay Football Club', spiega come il passatempo che coinvolge milioni di italiani sia, specie ne ... Segnala msn.com

caressa critica serie troppiSky Calcio Club, il dibattito sportivo diventa intrattenimento: Caressa e Bergomi in prima linea dopo 10 anni - Il talk sportivo della domenica sera si conferma un contenitore in grado di mescolare alla perfezione dibattito e intrattenimento. Da msn.com

Caressa, Bergomi, Di Canio: gomitata e rigore, regole che si allargano e si restringono con la Juve - Ad analizzare la prova di Verona della Juve è Marchegiani: “Ha pagato la stanchezza mentale di due partite dispendiose, finite nel migliore dei modi per come si erano messe entrambe e non è una ... Segnala tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Caressa Critica Serie Troppi