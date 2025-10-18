Carenza di spazi sportivi l’Unione Basket alza la voce | Promessi ma mai assegnati

Ilrestodelcarlino.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Entra nel vivo la stagione sportiva a Jesi, ed emerge di nuovo la carenza di spazi. A sollevare ancora il caso è l’ Unione Basket 2010 di Jesi, nell’annunciare un weekend ricco di impegni per l’attesa palla a due dei campionati maschili e femminili. "Rimane purtroppo sempre attuale la problematica degli spazi a disposizione nelle palestre a Jesi – rimarcano – al momento troppo limitati rispetto alle richieste e alle esigenze, contando l’Unione Basket su più di 200 iscritti tra minibasket, basket e squadre seniores (maschile e femminile) di cui la stragrande maggioranza proveniente da Jesi e zone limitrofe. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

carenza di spazi sportivi l8217unione basket alza la voce promessi ma mai assegnati

© Ilrestodelcarlino.it - Carenza di spazi sportivi, l’Unione Basket alza la voce: "Promessi ma mai assegnati"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

carenza spazi sportivi l8217unioneCarenza di spazi sportivi, l’Unione Basket alza la voce: "Promessi ma mai assegnati" - A sollevare ancora il caso è l’Unione Basket 2010 di Jesi, nell’annunciare un weekend ricco di impegni per l’attesa ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Carenza Spazi Sportivi L8217unione