Carenza di personale e turni massacranti | la denuncia del SINAPPE sul carcere di Benevento

Tempo di lettura: 2 minuti Il Segretario Nazionale del SINAPPE, Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria, Fernando Mastrocinque, denuncia con fermezza "le gravissime condizioni operative in cui versa attualmente il personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Benevento. La situazione, già compromessa da una cronica carenza di organico, si è ulteriormente aggravata – si legge in una nota – a causa del mancato rispetto delle normative vigenti, in particolare di quelle che prevedono la soppressione dei posti fissi in presenza di gravi insufficienze numeriche.

