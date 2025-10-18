Cardinal Pizzaballa | Per la pace in Palestina prima vanno create le condizioni | Media | Colpito minibus morti 11 componenti della stessa famiglia

Unicef: 42 bambini palestinesi uccisi quest'anno in Cisgiordania. Israele ha ricevuto il corpo di un altro ostaggio, il 75enne Eliyahu Margalit. Tel Aviv vuole battezzare il conflitto "Guerra della Rinascita". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Cardinal Pizzaballa: "Per la pace in Palestina prima vanno create le condizioni" | Media: "Colpito minibus, morti 11 componenti della stessa famiglia"

News recenti che potrebbero piacerti

L’inopportuna scivolata del cardinale Pizzaballa su Israele e il silenzio vaticano sulle democrazie delle impiccagioni e delle polizie morali. Una leadership che sarà anche inadeguata, per carità, ma i cui destini sono fino a prova contraria affidati alla società isr - facebook.com Vai su Facebook

Le dichiarazioni rese dal cardinal Pizzaballa sono improntate ad un realismo che inclina all'ottimismo. Si è creata un'opportunità per arrivare alla pace in Medio Oriente che andrebbe sfruttata. Se questo è successo, lo si deve però all'iniziativa di Trump. Gliene - X Vai su X

Il cardinale Pizzaballa a Roma: «In Israele e Palestina è necessario un cambio di leadership» - Pizzaballa a Villa Nazaret, nella Capitale, per ritirare il «premio Achille Silvestrini per il dialogo e la pace» assegnato a padre Gabriel Romanelli e ai sacerdoti e alle suore della parrocchia della ... Secondo msn.com

Pizzaballa: cambio leadership in M.Oriente - “Pace è una parola impegnativa perché la pace ha bisogno di essere preparata. Riporta rainews.it

Pace in Medio Oriente: Pizzaballa chiede un cambio di leadership nei Paesi coinvolti - un cambio leadership in Medio Oriente sarebbe necessario per facilitare il processo di pace appena iniziato, secondo il cardinale Pizzaballa ... Da ilmetropolitano.it