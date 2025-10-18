Francesco Carchidi (nella foto, a destra) nuovo assessore a Opera: subentra a Emilio Di Tria. È Carchidi il nuovo assessore allo Sport, Eventi, Politiche giovanili, Frazioni e località del Comune. La nomina è stata ufficializzata dal sindaco Ettore Fusco, che ha scelto Carchidi per completare la Giunta dopo le dimissioni del collega Emilio Di Tria costretto a lasciare l’incarico per sopraggiunti impegni professionali. "Sono passati pochi mesi da quando ci siamo insediati - ha dichiarato il sindaco Fusco - e il grande lavoro che stiamo portando avanti si impreziosisce oggi di un nuovo collaboratore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Carchidi neoassessore allo Sport