Carbone esulta dopo Inter Napoli Primavera | Zouin devastante per questa categoria ci mancava la vittoria! Sono contento per due motivi
Inter News 24 L’allenatore dell’Inter Primavera, Benito Carbone, esulta così e analizza il successo di oggi in campionato contro il Napoli. Intercettato dai giornalisti presenti al termine di Inter Napoli Primavera, il tecnico dei nerazzurri Benny Carbone ha analizzato così il successo ottenuto dai suoi ragazzi per 3 a 0. L’ANALISI SUL MATCH – « Era fondamentale fare una buona prestazione contro una buona squadra, il Napoli gioca bene a calcio e che è la seconda per possesso palla dopo di noi. Gli abbiamo impedito di giocare, sono contento perché la squadra ha fatto una prestazione ottima per arrivare ai 3 punti che sono importanti per il morale. 🔗 Leggi su Internews24.com
