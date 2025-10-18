Carabinieri morti nella strage cittadini inviano fiori e messaggi alle caserme ferraresi
Un mazzo di fiori. Un gesto semplice, ma estremamente sentito. E’ quanto alcuni cittadini ferraresi hanno recapitato in diverse caserme dell’Arma della provincia di Ferrara, come segno di vicinanza ai carabinieri. Una composizione, accompagnata da un messaggio scritto, sinonimo di vicinanza in un. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Approfondisci con queste news
Carabinieri morti, il funerale: folla a Santa Giustina. I feretri di Daprà, Bernardello e Piffari accolti tra dagli applausi, poi il silenzio assordante - facebook.com Vai su Facebook
Funerali di Stato per i tre carabinieri morti a a Castel D'Azzano, la diretta - X Vai su X
Strage dei carabinieri, folla a Padova per i funerali. Mattarella commosso. L’arcivescovo: “Hanno servito la Patria con amore” - Centinaia di uomini delle forze dell’ordine, insieme a semplici cittadini, si erano radunati nella basilica di Santa Giustina ... Come scrive blitzquotidiano.it
Carabinieri morti a Verona, domani funerali di Stato a Padova: proclamato lutto cittadino - Leggi su Sky TG24 l'articolo Carabinieri morti a Verona, domani funerali di Stato a Padova: proclamato lutto cittadino ... Lo riporta tg24.sky.it
Funerali carabinieri morti Verona, vescovo: "Hanno servito patria con amore". DIRETTA TV - Leggi su Sky TG24 l'articolo Funerali carabinieri morti Verona, vescovo: 'Hanno servito patria con amore'. Riporta tg24.sky.it