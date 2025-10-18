Carabinieri morti nella strage cittadini inviano fiori e messaggi alle caserme ferraresi

Ferraratoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un mazzo di fiori. Un gesto semplice, ma estremamente sentito. E’ quanto alcuni cittadini ferraresi hanno recapitato in diverse caserme dell’Arma della provincia di Ferrara, come segno di vicinanza ai carabinieri. Una composizione, accompagnata da un messaggio scritto, sinonimo di vicinanza in un. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

