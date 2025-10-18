Capotreno aggredito lesioni a un soldato e vetro rotto alla polfer

Veneziatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come una furia. Prima si è scagliato contro il capotreno, che gli aveva chiesto di esibire il biglietto, poi bloccato dalla polizia ferroviaria a Mestre, ha urinato davanti agli uffici ed è stato immobilizzato di nuovo. Un marocchino giovane è andato in escandescenze, giovedì alla stazione. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

