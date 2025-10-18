A Milano, a Brera, è conservato il suo malinconico autoritratto di cinquantenne, dipinto nel 1624, un anno prima di morire. Nella Milano controriformistica aveva ottenuto importanti commissioni, anche per il Duomo. A Milano si è vista la Susanna e i vecchi a lui attribuita, che Farsettiarte porrà all’incanto dopo l’esposizione nella sede al Portichetto di via Manzoni (angolo via Spiga), e poi nella sede di Prato, prima dell’asta il 24 ottobre, ore 15.30, a Prato: si tratta di Giulio Cesare Procaccini. È tra i nomi di spicco dei maestri dal XVI al XVIII secolo, autori di opere provenienti da una prestigiosa collezione privata, all’interno della sessione autunnale della casa d’aste che dal 1955 attira l’interesse del mercato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Capolavori dal XVI al XX secolo. Esposizioni e asta a Farsettiarte