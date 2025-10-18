Capello pronostica Como Juve | I bianconeri non devono permettersi passi falsi perché le altre iniziano a correre Sulla sfida tra Yildiz e Nico Paz…

Capello pronostica Como Juve: tutte le dichiarazioni dell’allenatore in vista della sfida dei bianconeri in Serie A. L’allenatore Fabio Capello è intervenuto a La Gazzetta dello Sport per parlare della prossima sfida della Juventus contro il Como soffermandosi sul duello Nico Paz-Yildiz. COMO JUVE – «Sono curioso di osservare la crescita della squadra di Fabregas: l’avevo vista alla prima giornata contro la Lazio e mi era parsa una squadra ambiziosa, che darà fastidio a tutte. La Juve, invece, dopo 5 pareggi non può più permettersi passi falsi perché le altre iniziano a correre. ». SU YILDIZ E NICO PAZ – « Entrambi i ragazzi hanno grande tecnica, forse lo juventino ha una maggiore capacità di utilizzare entrambi i piedi rispetto all’argentino, che ha soprattutto un grande sinistro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

