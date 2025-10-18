Esaudita la smania di freschezza e libertà che nella calda stagione ci coglie, il tuffo nelle atmosfere autunnali cozy e accoglienti è cosa assai gradita. Lo stesso bisogno si riflette anche nella moda, con l’utile quanto sfizioso layering, e ovviamente anche sulle tendenze capelli del momento, attraverso colori nuovi ed avvolgenti. Dopo lungo tempo esposta ad interminabili bagni in acqua salata e sole cocente, la chioma mostra una naturale tendenza ad apparire scolorita, spenta e disidratata, messa a dura prova da fattori ambientali e lavaggi più frequenti: un’ulteriore aggravante, se si pensa a quell’incontenibile desiderio di cambiamento che coglie ognuna di noi allo scattare del cambio stagione. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Capelli scuri autunno 2025, tutte le nuance più profonde e golose da provare ora