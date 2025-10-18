Capannoli | arriva l' inaugurazione dei murales del progetto ' Cantieri di Comunità'

'Cantieri di Comunità' è un progetto sociale e culturale che mette al centro i giovani, il territorio e l’arte partecipata, con l’obiettivo di promuovere il senso di appartenenza, di aggregazione e di cura dei luoghi comuni, attraverso la realizzazione di due murales nel cuore di Capannoli e di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it