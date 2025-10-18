Caos M5S Chiara Appendino si dimette da vicepresidente Dopo quella degli elettori un’altra batosta per Conte e la sua leadership
Chiara Appendino, ha rassegnato le sue dimissioni da vicepresidente del Movimento 5 stelle. Durante la riunione del Consiglio nazionale, a discussione ancora in corso, l’ex sindaca di Torino ha formalizzato la decisione che era nell’aria da qualche giorno e ventilata, in un primo momento, già martedì durante la congiunta dei gruppi parlamentari pentastellati. Ma che sorpresa: Chiara Appendino ha ufficializzato le sue dimissioni da vicepresidente del M5S. Non c’è da stupirsi. E non ci stupiremo. Del resto era nell’aria da giorni e le indiscrezioni sono diventate realtà, stigmatizzate da tanto di annuncio battuto dall’Adnkronos: Chiara Appendino ha rassegnato le dimissioni dalla carica di vicepresidente del Movimento5Stelle. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
