Caos in casa Sgarbi la moglie di Vittorio ha detto basta | è una furia contro Evelina Sgarbi

La compagna di Vittorio Sgarbi, Sabrina Colle, risponde con parole di fuoco alle accuse della figlia Evelina. In una lettera durissima difende il suo ruolo e racconta come sta davvero il critico d'arte. Ecco tutti i dettagli! La tensione in casa Sgarbi continua a crescere. Dopo le accuse lanciate in diretta tv da Evelina Sgarbi contro Sabrina Colle, compagna storica del critico d'arte, è arrivata la replica durissima della donna. In una lunga lettera inviata a La Vita in Diretta, Colle ha smentito ogni accusa, difendendo il proprio operato e parlando apertamente di calunnie.

