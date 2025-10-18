Caos in casa Sgarbi la moglie di Vittorio ha detto basta | è una furia contro Evelina Sgarbi
La compagna di Vittorio Sgarbi, Sabrina Colle, risponde con parole di fuoco alle accuse della figlia Evelina. In una lettera durissima difende il suo ruolo e racconta come sta davvero il critico d’arte. Ecco tutti i dettagli! Leggi anche: Vittorio Sgarbi e l’assurda scelta sul patrimonio: ecco cosa ha deciso di fare La tensione in casa Sgarbi continua a crescere. Dopo le accuse lanciate in diretta tv da Evelina Sgarbi contro Sabrina Colle, compagna storica del critico d’arte, è arrivata la replica durissima della donna. In una lunga lettera inviata a La Vita in Diretta, Colle ha smentito ogni accusa, difendendo il proprio operato e parlando apertamente di calunnie. 🔗 Leggi su Donnapop.it
News recenti che potrebbero piacerti
Voce della Politica - 15/10/2025 - Casa di Riposo ‘Sacra Famiglia’ di Avigliano: il Gruppo Consiliare denuncia caos e nomina illegittima del Presidente - facebook.com Vai su Facebook