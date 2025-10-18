Caos a Gaza Hamas | Nessun disarmo ora manteniamo il controllo della Striscia Attacco Idf a minibus | famiglia di 11 persone sterminata

Roma, 18 ottobre 2025 – Hamas ha restituito il corpo di un altro ostaggio israeliano, il decimo finora dei 23 che mancavano all’appello mentre la fase due dell’ accordo di pace voluto da Donald Trump resta per ora sulla carta. Secondo quanto riferito dall’alto dirigente del gruppo islamista Mohammed Nazzal a Reuters, Hamas non ha intenzione di abbandonare le armi. “Il progetto di disarmo di cui parla, cosa significa? A chi verranno consegnate le armi?”. epa12460751 Locals gather to watch as an excavator works at the site where members of the Al-Qassam Brigades, the military wing of the Hamas movement, are searching for the bodies of Israeli hostages in an area in Hamad City, Khan Younis, in the southern Gaza Strip, 17 October 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Caos a Gaza, Hamas: “Nessun disarmo ora, manteniamo il controllo della Striscia”. Attacco Idf a minibus: famiglia di 11 persone sterminata

Altre letture consigliate

Proseguono le difficoltà nel dare seguito all'accordo tra Israele e Hamas. Non si placano le tensioni sulla restituzione dei corpi degli ostaggi e sul valico di Rafah che oggi non verrà aperto. A Gaza domina il caos tra regolamenti di conti e controllo del territorio - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, Sisi tenta di frenare il caos ma le armi arrivano ai jihadisti L’Egitto ha già selezionato 15 tecnocrati per governare ad interim, ora serve l’ok di Israele @andrea_nicastro, @Corriere - X Vai su X

Gaza, l'atlante della guerriglia: c'è il rischio caos. Hamas e non solo: i clan rivali in lotta per il potere - Le fazioni palestinesi in guerra tra loro, le tradizionali famiglie gazawi e i clan beduini si gettano sulle spoglie della Striscia per conservare oppure riconquistare potere, tutte ... Si legge su ilmattino.it

Gaza, la falsa equivalenza di Hamas e la guerra tra clan che insanguina la Striscia - A Gaza esplode una guerra interna tra Hamas e il potente clan Dughmush, che ha causato 27 morti e l’uccisione del propagandista pro- Secondo panorama.it

Il caos di Gaza, aiuti fermi e potere conteso - Aumenta l’instabilità a causa della resa dei conti tra clan, milizie e bande criminali ... rsi.ch scrive