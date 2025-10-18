Canottaggio a Piediluco prima giornata del Memorial Paolo d’Aloja 2025 GALLERIA FOTOGRAFICA
Prima giornata di gare a Piediluco per l’edizione 2025 del “Memorial Paolo d’Aloja”, la 39° della storica competizione di canottaggio che si svolge sul lago ternano. Nel primo pomeriggio dalle 14.30 si sono svolte le battierie sulla distanza sprint dei 500 metri, grande novità di questa edizione. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
