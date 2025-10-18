Cannizzaro sindaco e FI nel cdx è apprezzata la disponibilità ma si precisa | il candidato sarà di coalizione
Il nome di Francesco Cannizzaro è di quelli indiscutibili, così come la portata e i risultati di una sua candidatura a sindaco di Reggio Calabria. All'indomani del clamoroso annuncio del parlamentare e segretario regionale di Forza Italia in piazza Duomo sulla disponibilità a scendere. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
