Candela elogia il tecnico dell’Inter | Chivu? Un guerriero intelligente Questa sera con la Roma andrà così

18 ott 2025

Inter News 24 Candela analizza l’operato di Cristian Chivu nel corso di un’intervista, complimentandosi con il neo-allenatore dell’Inter. A poche ore dal big match tra Roma e Inter, a parlare è Vincent Candela, ex difensore francese che ha vestito la maglia giallorossa e conosce bene Cristian Chivu, avversario di questa sera dei giallorossi. Intervistato da Tuttosport, Candela ha analizzato la crescita del tecnico rumeno, sottolineando le qualità che lo stanno aiutando a imporsi nel difficile ruolo di allenatore in Serie A. Candela su Chivu: un leader silenzioso e rispettato. Secondo l’ex terzino della Roma, Chivu ha sempre mostrato una grande intelligenza calcistica, unita a lucidità e tecnica fuori dal comune. 🔗 Leggi su Internews24.com

