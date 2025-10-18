Candela elogia il tecnico dell’Inter | Chivu? Un guerriero intelligente Questa sera con la Roma andrà così
Inter News 24 Candela analizza l’operato di Cristian Chivu nel corso di un’intervista, complimentandosi con il neo-allenatore dell’Inter. A poche ore dal big match tra Roma e Inter, a parlare è Vincent Candela, ex difensore francese che ha vestito la maglia giallorossa e conosce bene Cristian Chivu, avversario di questa sera dei giallorossi. Intervistato da Tuttosport, Candela ha analizzato la crescita del tecnico rumeno, sottolineando le qualità che lo stanno aiutando a imporsi nel difficile ruolo di allenatore in Serie A. Candela su Chivu: un leader silenzioso e rispettato. Secondo l’ex terzino della Roma, Chivu ha sempre mostrato una grande intelligenza calcistica, unita a lucidità e tecnica fuori dal comune. 🔗 Leggi su Internews24.com
Scopri altri approfondimenti
“Oggi ti accenderò” — disse il fiammifero. La candela, spaventata, rispose: “No… se mi accendi, mi consumerò. I miei giorni finiranno.” Il fiammifero restò in silenzio per un momento, poi domandò: “Vuoi davvero passare tutta la vita così? Fredda, dura… senza - facebook.com Vai su Facebook
Candela sul ritorno di Ranieri a Roma: "Avrei preso lui come garanzia e De Rossi come tecnico" - L'ex difensore della Roma, Vincent Candela, ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna del quotidiano La Gazzetta dello Sport, parlando della scelta della famiglia Friedkin di affidare a mister ... Si legge su tuttomercatoweb.com