Cancro al seno Abemaciclib migliora la sopravvivenza | i risultati dello studio monarchE
Il contesto nazionale e globale. Con oltre 53.000 nuovi casi ogni anno e circa 15.500 decessi stimati nel 2022, il carcinoma mammario resta il tumore più diffuso tra le donne in Italia e la prima causa di morte per cancro femminile. Fortunatamente, l’ 88% delle pazienti sopravvive a cinque anni dalla diagnosi, grazie ai progressi terapeutici. Attualmente, si stima che siano circa 925.000 le donne vive dopo diagnosi di tumore al seno, di cui 37.000 con malattia metastatica. Studio monarchE e Abemaciclib. I dati dello studio di fase 3 monarchE, presentati al congresso annuale Esmo 2025 di Berlino, mostrano che il trattamento adiuvante con Abemaciclib più terapia endocrina per due anni riduce il rischio di morte del 15,8% rispetto alla sola terapia endocrina. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Argomenti simili trattati di recente
Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. ? Abbiamo pensato di dare alcuni consigli alle nostre follower, con l’obiettivo di ridurre insieme l’incidenza di questa malattia. Il cancro del seno è il più frequente nelle donne, infatti, in Italia ogn - facebook.com Vai su Facebook
Il tumore al seno è il più diffuso tra le donne, ma la #prevenzione può fare la differenza. Aderire ai programmi di screening oncologici gratuiti del SSN riduce il rischio di mortalità fino al 30%. Informati e proteggi la tua salute: https://salute.gov.it/new/it/tema/t - X Vai su X
Per i tumori al seno terapie sempre più precise che riducono mortalità e recidive: ecco le ultime novità - Gli ultimi risultati degli studi che emergono dall'Esmo, il Congresso dell'European Society for Medical Oncology ... Lo riporta ilsole24ore.com
Tumori, cancro seno precoce: terapie orali migliorano sopravvivenza - All'Esmo presentato studio fase 3 monarchE, 'abemaciclib con terapia endocrina prolunga sopravvivenza in malattia ormonosensibile Her2- Riporta msn.com
Tumore al seno ormonosensibile: nuova speranza per chi affronta un alto rischio di recidiva - Presentati ad Esmo i dati dello studio MonarchE pubblicati anche su “Annals of Oncology: il trattamento adiuvante con Abemaciclib più terapia endocrina (ET) ... Segnala repubblica.it