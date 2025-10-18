Can Yaman e il cast di Sandokan sul red carpet della Festa di Roma 2025

Le Tigri della Malesia hanno invaso la cavea dell’Auditorium in occasione della premiere internazionale di Sandokan, la nuova serie Rai che vede protagonista Can Yaman, l’attore turco idolo delle folle che, insieme al cast della serie, ha sfilato alla Festa del Cinema di Roma 2025. 1 di 16 Can Yaman sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone Matilde Gioli sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone Alessandro Preziosi sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone Il cast di Sandokan sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone Can Yaman e Sara Bluma sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone Madeleine Price sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone Can Yaman sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone Can Yaman sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone Can Yaman sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone Alanah Bloor sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone Alanah Bloor sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone Ed Westwick e Amy Jackson sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone Ed Westwick sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone Jan Maria Michelini sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone Nicola Abbatangelo sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone Gianmarco Saurino sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone Leggi la recensione dei primi due episodi di Sandokan. 🔗 Leggi su Cinefilos.it