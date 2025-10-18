Campobasso-Ternana Fabio Liverani | Tutta la rosa è a disposizione Servirà una gara di qualità e concentrazione

Alla vigilia della trasferta di Campobasso in programma domenica 19 ottore alle ore 12.30, l’allenatore della Ternana Fabio Liverani ha parlato in conferenza stampa del momento della squadra e dell’importanza di dare continuità ai progressi delle ultime gare: “Abbiamo tutta la rosa a disposizione. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Campobasso-Ternana, Liverani: «La squadra c’è e risponde bene, domani serve attenzione» - di Mattia Farinacci Per la seconda partita di un trittico ostico ma affascinante iniziato a Forlì e che si concluderà con la capolista Arezzo in casa, la Ternana affronterà – nuovamente in trasferta – ... Lo riporta umbria24.it

