È partito il conto alla rovescia per il Campionato dei Mestieri, la sfida tra giovani talenti della formazione professionale che si concluderà sabato 29 novembre al Palacastellotti di Lodi. Nei Cfp e istituti professionali del Lodigiano si respira già aria di gara: si selezionano i partecipanti, si programmano gli allenamenti, si mettono a punto le prove. I settori coinvolti sono sei: estetica, acconciatura, meccanica Cad, grafica multimediale, cucina e meccanica d’officina. Cinque le scuole che si sfideranno: Cfp Calam, Cfp San Giuseppe Canossa, Cfp Asfol, Cfp Fondazione Clerici e IIS Ambrosoli di Codogno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Campionato dei mestieri: nelle scuole ci si prepara: "Occasione unica per noi"