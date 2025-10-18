Campania centrosinistra a pezzi e lotte intestine tra i De Luca e la foglia di Fico della sinistra

La Campania si prepara ad eleggere il successore di Don Vincenzo De Luca, il viceré che governa la Regione da dieci anni. Con un Roberto Fico candidato del centrosinistra più sopportato che amato ed Edmondo Cirielli, candidato del centrodestra, la cui figura è sempre più apprezzata. Si voterà i prossimi 23 e 24 novembre. Il Fico d’India e i De Luca. Fico, ex presidente della Camera, ha presentato la sua lista e ha detto che “sugli indagati si valuterà caso per caso”. Ma è difficile allontanare l’immagine del Re Travicello che si porta addosso. Mentre la famiglia De Luca continua a manifestare insofferenza verso il pentastellato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Campania, centrosinistra a pezzi e lotte intestine tra i De Luca e la foglia di “Fico” della sinistra

