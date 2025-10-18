Cammina sul marciapiede cade e muore | la tragedia nella notte a Genova

Fanpage.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 70 anni è morto mentre si trovava nella notte in via Prà, nell'omonimo quartiere di Genova: stava camminando sul marciapiede quando è caduto e non si è più alzato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

