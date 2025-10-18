Camisasca a StatisticAll | PA più formazione per guidare l’IA
Formazione, dati e persone al centro: da Treviso, alla nuova edizione di StatisticAll 2025, il direttore generale dell’Istat Michele Camisasca richiama la Pubblica amministrazione a investire con decisione sulle competenze per affrontare la trasformazione digitale e l’intelligenza artificiale, senza perdere di vista il cuore umano del servizio pubblico. Un’urgenza che nasce dal cambiamento Nell’aula diffusa . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
