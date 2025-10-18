Camionista ustionato agli occhi dalla soda caustica | incidente sul lavoro in una cartiera di Lucca
Un camionista di 54 anni ha riportato gravi ustioni al viso e alle braccia per essere stato in contatto con soda caustica mentre era all'interno della cartiera Ds Smith di Porcari, nella Piana di Lucca. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it
