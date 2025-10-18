Cambiate i piani non la Mordani | genitori e alunni in piazza contro lo spostamento della scuola - VIDEO
Circa 200 persone sabato mattina, tra genitori e figli, sono scesi in piazza per protestare contro il trasferimento della scuola elementare Mordani negli edifici che ospitano la scuola secondaria Guido Novello. I protestanti, con tanto di cartelloni, trombe da stadio e cori dei bambini, si sono. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Allevamento e Beauty Farm della Domus Aventina. Ruelle · I Get to Love You. A volte il destino cambia i piani… Bianca doveva già avere la sua famiglia, ma l’hanno disdetta e io sono certo che questo sia successo perché quella giusta deve ancora arrivare - facebook.com Vai su Facebook