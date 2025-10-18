Cambiate i piani non la Mordani | genitori e alunni in piazza contro lo spostamento della scuola - VIDEO

Circa 200 persone sabato mattina, tra genitori e figli, sono scesi in piazza per protestare contro il trasferimento della scuola elementare Mordani negli edifici che ospitano la scuola secondaria Guido Novello. I protestanti, con tanto di cartelloni, trombe da stadio e cori dei bambini, si sono. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

La difesa del Mordani. I genitori si mobilitano: "Questa è una storia che non va cancellata" - Ieri insieme a bimbi e insegnanti, armati di cartelli e fischietti, hanno organizzato un corteo per ribadire il ’no’ al trasferimento alla Novello. Scrive msn.com