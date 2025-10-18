Cambiano le etichette di miele succhi e marmellate | ecco a quali info fare attenzionea
Con l’approvazione definitiva del decreto che recepisce la direttiva europea “Breakfast”, in Italia miele, succhi di frutta e marmellate presenti nei supermercati avranno presto etichette più chiare, trasparenti e dettagliate. L’obiettivo è migliorare la tracciabilità, aumentare la consapevolezza dei consumatori e, soprattutto, valorizzare la qualità e la provenienza dei prodotti italiani. Obbligo di indicare i Paesi d’origine nelle etichette del miele. Tra le novità introdotte dal decreto c’è quella relativa al miele confezionato. Finora, molti prodotti in vendita riportavano in etichetta diciture generiche come “miscela di mieli originari e non originari dell’UE”, una formula poco informativa e che, di fatto, non permetteva al consumatore di conoscere la reale provenienza del prodotto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
