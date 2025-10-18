Cambiamenti climatici ma la stagione dei funghi non è compromessa
"Le stagioni cambiano, gli organismi naturali come i funghi si adeguano" premette Alessandro Gigli, micologo iscritto al registro del ministero della salute e presidente del gruppo micologico di Cingoli, dove ha ottenuto un eccezionale successo "Tesori del bosco", la mostra mercato di funghi e tartufi organizzata dal Comune con la Pro Loco, il comitato della Croce Rossa italiana, Teatro Emporio, gli istituti alberghiero e agrario. Ma in questo autunno, nei boschi cingolani intorno al San Vicino i funghi ancora non crescono. "Dovrebbe arrivare più tardi la stagione – spiega Gigli – che ancora non è compromessa: le temperature medie sono abbastanza alte, la fiducia è concreta, sempreché alle eventuali perturbazioni non si associ un calo termico notevole". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
