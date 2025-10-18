Cambia tutto a fine ottobre | tornano piogge freddo e contrasti d’autunno sull’Italia
Roma - 20 ottobre All’inizio del periodo, la saccatura atlantica è già in azione verso l’Europa centrale, con correnti instabili che iniziano a interessare il Nord Italia. Attese nubi dense, rovesci sparsi nelle Alpi e regioni settentrionali, mentre il Centro-Sud è ancora più protetto dal promontorio subtropicale. Temperature in leggera diminuzione al Nord, stabili o lievemente sopra media al Sud. 21 ottobre Persistono condizioni perturbate al Nord e parte del Centro: piogge moderate, possibili temporali sulle zone alpine e prealpine; venti da Ovest-Nord-Ovest rinforzati. Al Sud, cielo variabile con tendenza a schiarite, clima ancora mite grazie all’alta pressione. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
