Calhanoglu a Inter TV | Contro la Roma dobbiamo continuare come abbiamo lasciato

Inter News 24 Calhanoglu, centrocampista turco, ha mostrato la propria carica: «Contro la Roma dobbiamo mantenere la cattiveria e la voglia di vincere». Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’ Inter, ha rilasciato dichiarazioni motivate ai microfoni di Inter TV prima del fischio d’inizio di Roma Inter. Il turco ha espresso soddisfazione per il ritorno senza infortuni dalla Nazionale e ha ribadito l’importanza di proseguire sulla strada intrapresa dalla sua squadra. Calhanoglu su Roma e la preparazione: «Siamo pronti per Gasperini». «Siamo stati dieci giorni in Nazionale, sono contento di essere tornato senza infortuni. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calhanoglu a Inter TV: «Contro la Roma dobbiamo continuare come abbiamo lasciato»

