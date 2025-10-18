Calhanoglu a DAZN prima di Roma Inter | La mentalità giusta ci porterà alla vittoria!

Inter News 24 Calhanoglu ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN sul match di oggi: «La Roma è in forma, ma noi stiamo ritrovando il ritmo giusto». Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’ Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida cruciale contro la Roma all’Olimpico. Il turco, dopo aver parlato anche ad Inter TV, ha parlato della partita come un’occasione importante, sottolineando il buon momento degli avversari e la crescente forma della sua squadra. «Mentalità giusta, dobbiamo essere più decisivi». «È una partita molto importante sicuramente, la Roma è in forma e stanno bene, però pure noi stiamo ritrovando ritmo», ha dichiarato Calhanoglu. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calhanoglu a DAZN prima di Roma Inter: «La mentalità giusta ci porterà alla vittoria!»

