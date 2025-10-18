Calciomercato Juventus | lascerà il suo club in estate! Bianconeri in corsa per prenderlo a zero? Rivelazione importante sul suo futuro

Calciomercato Juventus: l’obiettivo bianconero lascerà il suo club nel corso della prossima estate a parametro zero. I dettagli. Decisione presa per Marc Guehi. Il forte difensore centrale del Crystal Palace dirà addio al club londinese a parametro zero nel 2026. La conferma ufficiale è arrivata direttamente dalla dirigenza del Palace, aprendo scenari di mercato molto importanti. Ufficiale: Guéhi non rinnova, addio a parametro zero. Il contratto del capitano del Crystal Palace, difensore inglese classe 2000, è in scadenza nel giugno 2026 e non verrà rinnovato. A confermarlo è stato Oliver Glasner, allenatore del club, che ha ammesso come sia stato lo stesso Guehi a manifestare la voglia di « intraprendere una nuova avventura ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus: lascerà il suo club in estate! Bianconeri in corsa per prenderlo a zero? Rivelazione importante sul suo futuro

