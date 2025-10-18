Calciomercato Juve svolta a sorpresa nel futuro di quel bianconero | adesso può veramente lasciare Torino a gennaio La possibile formula e gli aggiornamenti

Juventusnews24.com | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Juve, svolta a sorpresa nel futuro di quel bianconero: le ultime novità sulle mosse del club. ettantacinque giorni. È questo il tempo che, secondo La Gazzetta dello Sport, Teun Koopmeiners ha a disposizione per convincere il calciomercato Juve e salvare la sua avventura a Torino. Il centrocampista olandese, pagato 51,3 milioni di euro nell’estate 2024, è la grande delusione di questo avvio di stagione e non è più considerato “intoccabile”. Se non ci sarà un cambio di marcia immediato, un addio a gennaio è un’ipotesi sempre più concreta. La dirigenza bianconera, infatti, non è più disposta ad aspettare all’infinito. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

calciomercato juve svolta a sorpresa nel futuro di quel bianconero adesso pu242 veramente lasciare torino a gennaio la possibile formula e gli aggiornamenti

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, svolta a sorpresa nel futuro di quel bianconero: adesso può veramente lasciare Torino a gennaio. La possibile formula e gli aggiornamenti

Altri contenuti sullo stesso argomento

calciomercato juve svolta sorpresaMercato Juventus, svolta a sorpresa nel futuro di questo bianconero: può lasciare già Torino a gennaio! Ecco i club interessati: tutti i dettagli - Mercato Juventus, svolta a sorpresa nel futuro di questo bianconero: le ultimissime novità sulle mosse dei bianconeri Un tesoretto per finanziare il mercato di gennaio. juventusnews24.com scrive

calciomercato juve svolta sorpresaJuventus, Ottolini cambia il mercato: Comolli piazza una mossa a sorpresa - Uno dei temi più interessanti del momento è quanto sta accadendo in casa Juventus, con il cerchio che si stringe per il nuovo ds. Da calciomercato.it

Vlahovic, svolta Juve a sorpresa: scambio anti Inter a gennaio - Vlahovic ha iniziato alla grande – 2 gol nelle prime due giornate – quella che sarà la sua ultima stagione con la maglia della Juventus. Da calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Juve Svolta Sorpresa