Calciomercato Juve LIVE | Koopmeiners può partire a gennaio? Occhi su Molina decisione presa su Guehi
Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Igor Tudor. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Koopmeiners, campo e mercato: la scelta della Juventus - Koopmeiners cerca riscatto alla Juve: Tudor lo protegge, ma servono risposte in campo. Come scrive ilbianconero.com
Koopmeiners Juve, 75 giorni per salvare il suo futuro in bianconero che è sempre più in bilico: gli scenari per gennaio potrebbero essere drastici. Il punto - Koopmeiners Juve, 75 giorni per salvare il suo futuro in bianconero: l’analisi del rendimento del centrocampista Settantacinque giorni per prendersi la Juventus ed evitare un divorzio anticipato. Segnala juventusnews24.com
Juve, cessione possibile per Koopmeiners: i bianconeri accetterebbero 35-40 milioni - La Juventus aspetta ancora una "scintilla", un moto d'orgoglio da parte di Teun Koopmeiners, ma, al contempo, si starebbe preparando ad un'eventuale cessione del ... Lo riporta tuttojuve.com