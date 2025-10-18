Calciomercato Juve LIVE | Koopmeiners può partire a gennaio? Occhi su Molina decisione presa su Guehi

Juventusnews24.com | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Igor Tudor. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

calciomercato juve live koopmeinersKoopmeiners, campo e mercato: la scelta della Juventus - Koopmeiners cerca riscatto alla Juve: Tudor lo protegge, ma servono risposte in campo. Come scrive ilbianconero.com

calciomercato juve live koopmeinersKoopmeiners Juve, 75 giorni per salvare il suo futuro in bianconero che è sempre più in bilico: gli scenari per gennaio potrebbero essere drastici. Il punto - Koopmeiners Juve, 75 giorni per salvare il suo futuro in bianconero: l’analisi del rendimento del centrocampista Settantacinque giorni per prendersi la Juventus ed evitare un divorzio anticipato. Segnala juventusnews24.com

calciomercato juve live koopmeinersJuve, cessione possibile per Koopmeiners: i bianconeri accetterebbero 35-40 milioni - La Juventus aspetta ancora una "scintilla", un moto d'orgoglio da parte di Teun Koopmeiners, ma, al contempo, si starebbe preparando ad un'eventuale cessione del ... Lo riporta tuttojuve.com

