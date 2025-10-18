Calciomercato Inter, ricostruire il muro: idea Marc Guehi Nonostante il campionato sia appena entrato nel vivo, la dirigenza dell’Inter lavora già in prospettiva, con l’obiettivo di rafforzare la rosa con intelligenza e lungimiranza. Al centro delle strategie di Beppe Marotta e Piero Ausilio in vista delle prossime finestre di mercato c’è L'articolo Calciomercato Inter, Missione A Parametro Zero: si fa sul serio per Marc Guehi proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, Missione A Parametro Zero: si fa sul serio per Marc Guehi