Calciomercato Inter l’obiettivo non rinnoverà | parte la caccia

Calciomercato Inter. Il futuro di Marc Guehi è ormai scritto. Il capitano del Crystal Palace, difensore centrale inglese classe 2000, ha comunicato ufficialmente al club la decisione di non rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno 2026. A rivelarlo è stato l’allenatore Oliver Glasner, che in conferenza stampa ha confermato l’addio a parametro zero del giocatore: “ Marc ci ha già detto che non firmerà un nuovo contratto, quindi se ne andrà l’anno prossimo. Il club ha provato a trattenerlo, gli è stato offerto un rinnovo, ma lui ha detto: ‘No, voglio fare qualcosa di diverso’. Ed è normale “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it