Calciomercato Inter l’obiettivo non rinnoverà | parte la caccia
Calciomercato Inter. Il futuro di Marc Guehi è ormai scritto. Il capitano del Crystal Palace, difensore centrale inglese classe 2000, ha comunicato ufficialmente al club la decisione di non rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno 2026. A rivelarlo è stato l’allenatore Oliver Glasner, che in conferenza stampa ha confermato l’addio a parametro zero del giocatore: “ Marc ci ha già detto che non firmerà un nuovo contratto, quindi se ne andrà l’anno prossimo. Il club ha provato a trattenerlo, gli è stato offerto un rinnovo, ma lui ha detto: ‘No, voglio fare qualcosa di diverso’. Ed è normale “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
"Chi toglieresti all'#Inter?" La risposta provocatoria di @danieletrecca verso #RomaInter! Da Inter Zone, ogni giovedì sul canale YouTube di http://Calciomercato.it - X Vai su X
Bomba Calciomercato! Neymar è stato offerto all’Inter e al Napoli in estate. La rivelazione di Fabrizio Romano. #Neymar #Inter #Calciomercato #Romano - facebook.com Vai su Facebook