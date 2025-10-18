Calciomercato Inter LIVE | le rivelazioni di Ausilio sulle mosse dell’estate Torna di moda Manu Konè?
Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. 🔗 Leggi su Internews24.com
Approfondisci con queste news
?#Calciomercato #Inter: si lavora al rinnovo di #CarlosAugusto, le ultime - X Vai su X
Bomba Calciomercato! Neymar è stato offerto all’Inter e al Napoli in estate. La rivelazione di Fabrizio Romano. #Neymar #Inter #Calciomercato #Romano - facebook.com Vai su Facebook