Calciomercato Inter | Koné resta un obiettivo Può arrivare ancora se… Il prezzo

Calcionews24.com | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Inter: Koné resta un obiettivo. Può arrivare ancora se. Il prezzo del mediano francese dei giallorossi Inamovibile. Non esiste un termine più appropriato per definire lo status attuale di Manu Koné all’interno della Roma di Gian Piero Gasperini. Il centrocampista francese è diventato il fulcro del gioco giallorosso, un elemento imprescindibile per gli equilibri tattici del tecnico. La conferma . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

calciomercato inter kon233 resta un obiettivo pu242 arrivare ancora se8230 il prezzo

© Calcionews24.com - Calciomercato Inter: Koné resta un obiettivo. Può arrivare ancora se… Il prezzo

Approfondisci con queste news

calciomercato inter kon233 restaCalciomercato Inter, Beppe Marotta vuole comprare quel difensore promettente. La situazione - Calciomercato Inter: nel mirino Muharemovic del Sassuolo per rinforzare la difesa Il calciomercato dell’Inter potrebbe presto accendersi sul fronte difensivo. Da calcionews24.com

calciomercato inter kon233 restaCalciomercato, addio Inter: Sky dà l’annuncio in diretta - Sky Sport ha dato un annuncio in diretta molto chiaro, che svela quello che potrebbe succedere in casa Inter, in tema di calciomercato ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Inter Kon233 Resta