Calcio Terza categoria Due delle tre capoliste giocano d’anticipo
Due delle tre capoliste del girone senese del campionato di terza categoria anticipano ad oggi i loro impegni: il San Rocco va in casa del Circolo Agrestone (inizio alle 14.30) mentre la Sangimignanese alle 15.30 rende visita al Geggiano. Il terzo anticipo, alle 16, è Chiusdino-Virtus Biancoazzurra. Il programma della terza giornata si completa domani alle 15.30 con la disputa di Cus Siena-Meroni (i biancoverdi cercano la fuga), Pievescola-Ancaiano e Upp Poggibonsese-Sporting Gracciano. Ricordiamo che mercoledì si giocheranno i quarti di finale della Coppa Provinciale. Nel girone A di Arezzo il Petroio esordisce oggi in casa con la Tuscar, che è una delle due capoliste a punteggio pieno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
