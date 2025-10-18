Calcio serie C tappa decisiva per il Grifo a Pineto Braglia vuole risposte | Il tempo delle chiacchiere è finito

È appena trascorsa una settimana dedicata alla presa di coscienza. L'ennesima. E si spera che davvero questa volta possa essere la classica volta buona.Sei sconfitte consecutive hanno inchiodato il Perugia sul fondo della classifica e nell'ambiente si è consapevole che qualcosa debba per forza. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

