Calcio Serie C il Renate ci prova Caccia alla prima vittoria in casa | Dolomiti Bellunesi per sorridere
Il Renate torna in campo a distanza di 14 giorni esatti dall’ultima volta (lo scorso 4 ottobre contro il Cittadella e uno scialbo 0-0), nei prossimi 15 lo farà addirittura cinque volte. Colpa di un calendario intensissimo, del recupero di martedì pomeriggio contro l’Inter e della Coppa Italia di fine mese contro la Juventus. Non chiedete a Luciano Foschi cosa ne pensa, potrebbe (giustamente) arrabbiarsi. Ma tant’è. Questo è e poco si può fare. Intanto c’è da non sbagliare l’incontro di questo pomeriggio alle 14.30 contro la Dolomiti Bellunesi per almeno un paio di validi motivi. Primo, si tratta di un’avversaria alla portata dei nerazzurri che in casa (e questo è il secondo motivo) non hanno ancora mai vinto dall’inizio della stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
