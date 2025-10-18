Calcio Seconda categoria Rosia contro Montepulciano Stazione

Sport.quotidiano.net | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani le gare del campionato di Seconda categoria – quinta giornata, sempre con inizio alle 15,30 – per i gironi (E, L) nei quali sono impegnate le formazioni del territorio provinciale. Nel raggruppamento "fiorentino", il Gracciano, reduce dal primo punto in campionato, è ospite del Casellina a quota cinque. Il Castellina in Chianti, team inseguitore del tandem di testa, riceve la il Mercatale. Lo Staggia, dopo aver imposto il pari all’Impruneta Tavarnuzze, affronta in trasferta l’altra capolista, la formazione del Real Peretola. Nel girone L, il Cetona nel suo ruolo di leader a punteggio pieno si reca sul rettangolo della Virtus Chianciano Terme. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

calcio seconda categoria rosia contro montepulciano stazione

© Sport.quotidiano.net - Calcio Seconda categoria. Rosia contro Montepulciano Stazione

Leggi anche questi approfondimenti

calcio seconda categoria rosiaCalcio Seconda categoria. Rosia contro Montepulciano Stazione - Domani le gare del campionato di Seconda categoria – quinta giornata, sempre con inizio alle 15,30 – per i gironi (E, L) nei quali sono impegnate le formazioni del territorio provinciale. Lo riporta msn.com

calcio seconda categoria rosiaCalcio, Seconda e Terza Categoria: al via un altro weekend ricchissimo - Inizia questa sera, venerdì 10 ottobre, il weekend di calcio sui campi di Terza Categoria, mentre domenica pomeriggio toccherà alla Seconda Categoria. Secondo cuneodice.it

calcio seconda categoria rosiaCalcio Seconda categoria. Ad Asciano la Virtus contro il Radicofani. Il Buonconvento chiede strada al Piazze - Virtus Asciano – Nuova Radicofani è l’anticipo odierno della quarta giornata della Seconda categoria girone L. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Calcio Seconda Categoria Rosia