Calcio Seconda categoria Rosia contro Montepulciano Stazione
Domani le gare del campionato di Seconda categoria – quinta giornata, sempre con inizio alle 15,30 – per i gironi (E, L) nei quali sono impegnate le formazioni del territorio provinciale. Nel raggruppamento "fiorentino", il Gracciano, reduce dal primo punto in campionato, è ospite del Casellina a quota cinque. Il Castellina in Chianti, team inseguitore del tandem di testa, riceve la il Mercatale. Lo Staggia, dopo aver imposto il pari all’Impruneta Tavarnuzze, affronta in trasferta l’altra capolista, la formazione del Real Peretola. Nel girone L, il Cetona nel suo ruolo di leader a punteggio pieno si reca sul rettangolo della Virtus Chianciano Terme. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
